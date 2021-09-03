В Ростове задержали мужчину, который поджег машину коллеги

В Ростове-на-Дону задержали 61-летнего мужчину, который поджег машину своего коллеги. ЧП случилось еще в июле в Октябрьском районе города.По информации ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый повздорил со своим знакомым. Он выпил немного и увидел, что его "Нива" припаркована у входа. Ростовчанин решил отомстить обидчику. Он налил в бутылку горючую смесь и через открытое окно забросил жидкость внутрь. После этого кинул спичку в салон. Машина вспыхнула и сгорела дотла.По факту случившегося было заведено дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 4 сентября подозреваемого задержали.- Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в ведомстве.