В Ростове водитель ВАЗа пострадал в столкновении с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове водитель легковушки пострадал в столкновении с грузовиком. Авария произошла 10 ноября около 15:30 на улице Оганова.В тот день 33-летний мужчина на «Хино Ренджер» ехал возле дома №33. В какой-то момент машину занесло, и водитель выехал на встречную полосу. Транспорт на большой скорости врезался в «ВАЗ-21130» под управлением 51-летнего мужчины.В ходе ДТП машина практически превратилась в груду металлолома.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в медучреждение.