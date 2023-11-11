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В Ростове водитель ВАЗа пострадал в столкновении с грузовиком

В Ростове водитель ВАЗа пострадал в столкновении с грузовиком
В Ростове водитель легковушки пострадал в столкновении с грузовиком. Авария произошла 10 ноября около 15:30 на улице Оганова.

В тот день 33-летний мужчина на «Хино Ренджер» ехал возле дома №33. В какой-то момент машину занесло, и водитель выехал на встречную полосу. Транспорт на большой скорости врезался в «ВАЗ-21130» под управлением 51-летнего мужчины.

В ходе ДТП машина практически превратилась в груду металлолома.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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