В Новошахтинске ищут свидетелей аварии, в которой пострадал 17-летний парень
В Новошахтинске водитель сбил пешехода. Авария случилась 9 декабря.
Около 9:50 на проспекте Ленина, 54 автомобилист наехал на 17-летнего парня, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Водитель уехал с места происшествия.
Юноша пострадал в аварии. Ему оказали необходимую медицинская помощь.
Если вы свидетель этого ДТП, сообщите информацию по номерам: 05-14, 5-04-77 или по адресу: город Новошахтинск, улица Привокзальная, 134.