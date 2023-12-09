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В Новошахтинске ищут свидетелей аварии, в которой пострадал 17-летний парень

В Новошахтинске ищут свидетелей аварии, в которой пострадал 17-летний парень
В Новошахтинске водитель сбил пешехода. Авария случилась 9 декабря.

Около 9:50 на проспекте Ленина, 54 автомобилист наехал на 17-летнего парня, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Водитель уехал с места происшествия.

Юноша пострадал в аварии. Ему оказали необходимую медицинская помощь.

Если вы свидетель этого ДТП, сообщите информацию по номерам: 05-14, 5-04-77 или по адресу: город Новошахтинск, улица Привокзальная, 134.
Фото: Ростов ру
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