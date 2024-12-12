Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове неизвестный хулиган распылил перцовку в квартиру в замочную скважину

В Ростове неизвестный хулиган распылил перцовку в квартиру в замочную скважину
В Ростове неизвестный хулиган распылил перцовый баллончик через дверной замок в одну из квартир на Левенцовке. Видео с камер наблюдения в подъезде разлетелось в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина проникает в многоквартирный дом и некоторое время стоит у двери квартиры. После этого он достает баллончик и распыляет его содержимое в замочную скважину. Какую цель преследовал хулиган, остается загадкой.

Хозяйка квартиры обратилась в полицию с заявлением, признавшись, что не знает, кто мог совершить такой неприятный поступок. Сложно представить, какое неприятное ощущение могло возникнуть в квартире в тот момент. Также могли пострадать предметы мебели, которые быстро впитывают запахи.

Сейчас полиция проводит проверку и ищет хулигана. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.