В Ростове неизвестный хулиган распылил перцовку в квартиру в замочную скважину

Фото: соцсети

В Ростове неизвестный хулиган распылил перцовый баллончик через дверной замок в одну из квартир на Левенцовке. Видео с камер наблюдения в подъезде разлетелось в соцсетях.На кадрах видно, как мужчина проникает в многоквартирный дом и некоторое время стоит у двери квартиры. После этого он достает баллончик и распыляет его содержимое в замочную скважину. Какую цель преследовал хулиган, остается загадкой.Хозяйка квартиры обратилась в полицию с заявлением, признавшись, что не знает, кто мог совершить такой неприятный поступок. Сложно представить, какое неприятное ощущение могло возникнуть в квартире в тот момент. Также могли пострадать предметы мебели, которые быстро впитывают запахи.Сейчас полиция проводит проверку и ищет хулигана. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.