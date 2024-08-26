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В Ростове на Западном произошло возгорание трёх построек банного комплекса

В Ростове на Западном произошло возгорание трёх построек банного комплекса
В Ростове на Западном ранним утром 26 августа на улице Заречной вспыхнул пожар в банном комплексе «Подворье Романовых».

Около 05:30 огонь охватил одно из зданий комплекса. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на соседние постройки, охватив площадь 200 квадратных метров частной территории. Очевидцы увидели черный столб дыма и немедленно вызвали спасателей.

- В тушении пожара были задействованы 14 человек и пять единиц специализированной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Пострадавших удалось избежать.
Фото: соцсети
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