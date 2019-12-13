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В Ростове на Максима Горького горел частный дом

В Ростове на Максима Горького горел частный дом
В центре Ростова случился пожар в частном доме. Горело жилище № 110 по улице Максима Горького.

Местные жители услышали треск и хлопки. Выйдя на улицу, оказалось, что горит частный дом. Зеваки вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные зафиксировали, что в огне было 25 квадратных метров постройки.

- К счастью, пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты госпожнадзора.

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