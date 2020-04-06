В Ростове-на-Дону огонь в ДНТ распространился на дома и хозпостройки
В Ростове-на-Дону спасатели продолжают ликвидировать крупное возгорание сухой травы в дачном некоммерческом товариществе «Исток» на улице Домовитая.
По информации на 14 часов, пожарные локализовали пожар на площади 200 квадратных метров. Огонь захватил хозпостройку, двухэтажный сруб и строящийся кирпичный дом.
- Загорание сухой растительной ликвидировано на площади 80 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
На месте продолжают работать 68 спасателей и 20 единиц техники. На данный момент пострадавших в результате происшествия нет.