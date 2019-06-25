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В Ростове-на-Дону 30 спасателей боролись с огнем в бане

В Ростове-на-Дону 30 спасателей боролись с огнем в бане
В донской столице 30 спасателей ликвидировали большой пожар в бане. Здание загорелось 27 июня примерно в 10:40.

По информации МЧС по Ростовской области, огонь охватил здания банного комплекса по улице Родниковой, 2/4 в городском Ботаническом саду. На борьбу с пламенем прибыли 30 человек личного состава, а также восемь единиц техники.

В Ростове-на-Дону 30 спасателей боролись с огнем в бане

Огонь распространился на площадь 120 квадратных метров. Предположительно, стены и многие элементы интерьера постройки, сделанные из дерева, способствовали быстрому переходу огня от одного здания к другому.

Основные очаги пламени спасатели локализовали уже к 11:11 утра. В результате обошлось без пострадавших. На данный момент сотрудники МЧС выясняют, что могло стать причиной возгорания.

В Ростове-на-Дону 30 спасателей боролись с огнем в бане

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