В Октябрьском районе Ростова нашли тело 34-летнего мужчины



В Ростове обнаружили тело 34-летнего дончанина. Убитого нашли в Октябрьском районе города на улице Вавилова утром 28 сентября.



По предварительным данным, между мужчиной и его другом произошел конфликт. В ходе потасовки дебошир до смерти забил товарища. Он наносил удары товарищу по голове руками, ногами и фрагментами тротуарной плитки.



– Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – рассказали в СУ СК по Ростовской области.



Злоумышленника заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.