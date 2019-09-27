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В Октябрьском районе Ростова нашли тело 34-летнего мужчины

В Октябрьском районе Ростова нашли тело 34-летнего мужчины
В Ростове обнаружили тело 34-летнего дончанина. Убитого нашли в Октябрьском районе города на улице Вавилова утром 28 сентября.

По предварительным данным, между мужчиной и его другом произошел конфликт. В ходе потасовки дебошир до смерти забил товарища. Он наносил удары товарищу по голове руками, ногами и фрагментами тротуарной плитки.

– Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – рассказали в СУ СК по Ростовской области.

Злоумышленника заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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