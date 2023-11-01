В Новочеркасске пенсионер на легковушке сбил 17-летнюю девушку

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области 17-летняя девушка попала под колеса легковой машины. ДТП случилось в городе Новочеркасске 30 октября.Около 13 часов 76-летний мужчина ехал на «Тойоте» по проспекту Платовскому. Возле дома № 77А на дорогу вышла девушка. Она переходила проезжую часть по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Пенсионер, вероятно, решил проскочить на красный. Девушка не успела отскочить в сторону. Ее сбила машина.По информации УГИБДД по Ростовской области, пострадавшей понадобилась разовая медицинская помощь. Очевидно, обошлось без тяжелых травм.