Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске пенсионер на легковушке сбил 17-летнюю девушку

В Новочеркасске пенсионер на легковушке сбил 17-летнюю девушку
В Ростовской области 17-летняя девушка попала под колеса легковой машины. ДТП случилось в городе Новочеркасске 30 октября.

Около 13 часов 76-летний мужчина ехал на «Тойоте» по проспекту Платовскому. Возле дома № 77А на дорогу вышла девушка. Она переходила проезжую часть по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Пенсионер, вероятно, решил проскочить на красный. Девушка не успела отскочить в сторону. Ее сбила машина.

По информации УГИБДД по Ростовской области, пострадавшей понадобилась разовая медицинская помощь. Очевидно, обошлось без тяжелых травм.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.