В Азове женщина избила пенсионерку

Жительница Азова избила пенсионерку во время словесной перепалки. Инцидент произошел 7 августа у дома № 9 по улице Степана Разина.Очевидцы рассказали, что конфликт якобы начался с того, что старушка сделала сыну нападавшей замечание за то, что тот курил в подъезде. Юноша в ответ стал придерживать лифт, не позволяя женщине спуститься вниз. В ответ она оттолкнула его, и мальчишка упал. После этого на разборки к пенсионерке пришла его мать.Она несколько раз ударила бабушку по голове, пока она сидела на скамье под подъездом. А когда пенсионерка попыталась дать отпор клюкой, схватила ее за ногу и перекинула через скамью. Пенсионерка приземлилась на спину и ударилась головой о дерево.Родственники избитой женщины обратились в полицию.– В полицию поступило сообщение о конфликте, в ходе которого травмы получила пожилая женщина. По факту случившегося проводится проверка, – прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области.