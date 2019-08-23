В Азове вооружённый мужчина угнал эвакуатор, забравший его авто



Житель Азова угнал эвакуатор, который забрал его машину. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.



Случай произошёл 25 августа. В этот день на трассе в Азовском районе произошло ДТП. За рулём «Ауди А4» ехал 36-летний азовчанин. Он не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом, затем его отбросило на другой грузовик. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, водитель имел видимые признаки алкогольного опьянения.



С помощью эвакуатора иномарку отправили на штрафстоянку. Виновник ДТП вызвал такси и поехал вслед за своей машиной. Он пробрался на территорию стоянки и, достав травматический пистолет, выстрелил несколько раз в воздух. Затем он, угрожая оружием водителю эвакуатора, заставил его поехать туда, куда он укажет. Они приехали в один из гаражных кооперативов, однако их увидел сторож, который вызвал полицию.



- Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе донского главка.