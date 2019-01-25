Стало известно об одном погибшем при крупном пожаре в Ростове



Появилась информация о погибшем во время пожара в Ростове-на-Дону. Тело было найдено в садовом товариществе «Импульс» 29 января.



Напомним, возгорание началось около 14:30. Пылали шесть хозпостроек и один частный дом.



- Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



На пожарище было обнаружено тело погибшего. Его пол и возраст пока не установлены. Причину происшествия узнают специалисты во время проверки.