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Стало известно об одном погибшем при крупном пожаре в Ростове

Стало известно об одном погибшем при крупном пожаре в Ростове
Появилась информация о погибшем во время пожара в Ростове-на-Дону. Тело было найдено в садовом товариществе «Импульс» 29 января.

Напомним, возгорание началось около 14:30. Пылали шесть хозпостроек и один частный дом.

- Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На пожарище было обнаружено тело погибшего. Его пол и возраст пока не установлены. Причину происшествия узнают специалисты во время проверки.

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