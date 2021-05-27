Стала известна личность водителя, влетевшего в дерево на иномарке в Ростовской области
Стала известна личность водителя, который врезался в дерево на трассе в Матвеев-Курганском районе. Им оказался 55-летний житель села Екатериновка Александр Л.
Напомним, авария произошла вечером 26 мая в Матвеев-Курганском районе. Мужчина возвращался домой в Екатериновку из другого села. Не доехав несколько километров до своего дома, Александр потерял управление.
«Рено Логан» дончанина съехала с дороги и на скорости врезалась в дерево. Прибывшие сотрудники ГИБДД даже не смогли определить, в каком состоянии был водитель, - лицо и тело мужчины буквально разнесло на части от силы удара. Шансов выжить у него не было.
Александра похоронили 27 мая. У мужчины остались жена и двое детей.