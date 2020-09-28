Стала известна личность одного из парней, которых раздавило упавшее дерево в Багаевской

Стала известна личность молодого человека, который погиб после падения дерева на автомобиль. Им оказался местный житель - 26-летний Рамазан Ш.Как стало известно Rostov.ru, парень и еще четверо его друзей сидели в автомобиле «Форд Транзит», припаркованном под деревом. Внезапно разбушевалась стихия. Порывы ветра стали срывать все незакрепленные конструкции. Шататься стало и дерево, под которым был припаркован фургон. От силы ветра ствол вырвало с корнем, и оно рухнуло прямо на машину. Трое ребят успели выскочить из авто и отбежать на безопасное расстояние.От удара грузовой фургон превратился в сплошную груду металла. Ствол дерева упал прямо на водительское и переднее пассажирское сиденья. Рамазану и его 21-летнему другу не повезло. Дерево рухнуло прямо на них.