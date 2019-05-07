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Пьяный водитель протаранил три машины в Новочеркасске: есть пострадавший

Пьяный водитель протаранил три машины в Новочеркасске: есть пострадавший
Один человек пострадал по вине пьяного водителя в Новочеркасске. Автовладелец протаранил четыре машины и скрылся с места ДТП, сообщает DonDay Новочеркасск. Авария случилась 10 мая около 17:30 на улице Северной.

По предварительной информации, водитель «Киа Рио» на большой скорости мчался к выезду из города. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-2115», ГАЗ и «ВАЗ-2104».

Водитель и пассажир вышли на улицу, осмотрели свою машину и быстро уехали с места происшествия. Сотрудники ГИБДД вскоре нашли их на улице Дачной.

Выяснилось, что при ДТП пострадал водитель «ВАЗ-2115». Он был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

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