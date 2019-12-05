Преступники ограбили отделение Сбербанка в Батайске
Преступники ограбили отделение Сбербанка в Батайске. Преступление произошло в ночь на 7 декабря по адресу: улица Речная, 109, пишет «Батайское время».
Сообщается, что злоумышленники пробрались в помещение, разбив окна. Они забрали деньги из банкоматов и скрылись.
В настоящее время подозреваемых разыскивают.
– Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются причастные к преступлению, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.