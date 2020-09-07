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Пожар в гостинице «Редиссон» ликвидировали

Пожар в гостинице «Редиссон» ликвидировали
Возгорание в гостинице «Редиссон» на улице Береговой ликвидировали на площади 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области около половины седьмого вечера 9 сентября.

Напомним, пожар в отеле произошел около пяти часов вечера. На место прибыли 87 спасателей. Им пришлось взобраться на крышу, чтобы потушить источник задымления. Позже стало известно, что дым валил из подвального помещения здания.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Из гостиницы эвакуировали 67 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

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