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Под Таганрогом 49-летний мужчина погиб под колесами поезда

Под Таганрогом 49-летний мужчина погиб под колесами поезда
В Ростовской области 49-летний мужчина погиб под поездом. Происшествие случилось на ж/д перегоне Морская - Таганрог 23 мая.

Мужчина оказался на железнодорожных путях. Машинист, увидев человека, начал тормозить. Однако избежать трагедии не удалось - тормозной путь поезда составляет от 700 метров до 1,5 километра. Мужчина скончался на месте ЧП от полученных травм, сообщили в УТ МВД по СКФО.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

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