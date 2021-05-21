Под Таганрогом 49-летний мужчина погиб под колесами поезда

В Ростовской области 49-летний мужчина погиб под поездом. Происшествие случилось на ж/д перегоне Морская - Таганрог 23 мая.Мужчина оказался на железнодорожных путях. Машинист, увидев человека, начал тормозить. Однако избежать трагедии не удалось - тормозной путь поезда составляет от 700 метров до 1,5 километра. Мужчина скончался на месте ЧП от полученных травм, сообщили в УТ МВД по СКФО.Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.