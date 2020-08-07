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На Дону пассажир погиб в перевернувшейся «Ладе Гранте»

На Дону пассажир погиб в перевернувшейся «Ладе Гранте»
Авария с опрокинувшимся отечественным автомобилем произошла в донском регионе. Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 августа примерно в 6:30 на 62-м километре автодороги Усьман - Сальск в Веселовском районе.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Лада Гранта» под управлением 61-летнего водителя ехала из поселка Дубовского в донскую столицу. По предварительной информации, автомобилист набрал высокую скорость, из-за чего не справился с управлением и съехал в резерв дороги с последующим опрокидыванием.

- В результате ДТП погиб пассажир отечественной легковушки, - добавили в ведомстве. - С травмами двух пассажиров и водителя доставили в медучреждение.

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