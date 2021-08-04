Новые кадры жуткой аварии в Аксайском районе
Появились новые жуткие кадры смертельного ДТП в Аксайском районе. Страшная трагедия случилась на трассе М-4 «Дон» утром 6 августа.
Видео с места аварии поделилось УГИБДД по Ростовской области. На кадрах видно, как разворотило две легковушки. Машины буквально превратились в груду металлолома, не оставляя людям шансов на жизнь. Даже большегрузы, обычно получавшие пару царапин после ДТП, получили механические повреждения. У одного из грузовиков выбито лобовое стекло, а сама кабина покосилась.
В аварии насмерть разбились 24-летняя Виолетта и ее 14-летняя сестра, а также 49-летняя Татьяна. Они ехали в «Хендай Сантафе». Также погиб годовалый мальчик, находившийся в салоне «Шевроле Эпика». Еще пятеро с травмами различной тяжести попали в больницу.
По предварительной информации, ДТП спровоцировал 55-летний водитель КамАЗа - Владимир. Он нарушил дистанцию и врезался в попутную иномарку. Двигавшийся сзади большегруз не успел затормозить и врезался сзади. Еще шесть легковушек столкнулись по инерции. Участниками ДТП стали семь легковушек: «Шевроле Эпика», «Тойота Авенсис», «Тойота Камри», «Рено Логан», «Хендай Сантафе», «ВАЗ-2114», «Шевроле Арландо» и два большегруза: КамАЗ и «Скания».