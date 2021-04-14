Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На видео попал момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Ростовской области

На видео попал момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Ростовской области
Появилось видео с места аварии, в которой погиб 20-летний парень на мотоцикле. Трагедия случилась около 22 часов 15 апреля в станице Милютинской Ростовской области.

48-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено Логан» ехала по улице Октябрьской. На кадрах видно, как в районе дома №26/8 она повернула налево - к парковке. По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, женщина не убедилась в безопасности маневра. Мчавшийся сзади байкер на скорости врезался в машину. От сильного удара двухколесный транспорт буквально разлетелся на части.

В результате аварии 20-летний мотоциклист скончался на месте от смертельных травм. Его пассажирку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.