На видео попал момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Ростовской области
Появилось видео с места аварии, в которой погиб 20-летний парень на мотоцикле. Трагедия случилась около 22 часов 15 апреля в станице Милютинской Ростовской области.
48-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено Логан» ехала по улице Октябрьской. На кадрах видно, как в районе дома №26/8 она повернула налево - к парковке. По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, женщина не убедилась в безопасности маневра. Мчавшийся сзади байкер на скорости врезался в машину. От сильного удара двухколесный транспорт буквально разлетелся на части.
В результате аварии 20-летний мотоциклист скончался на месте от смертельных травм. Его пассажирку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи.