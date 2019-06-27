На трассе в Ростовской области перевернулся автозак с заключенными



В Ростовской области на трассе Цимлянск – Шахты перевернулся автозак, перевозивший заключённых.



ДТП произошло 28 июня. Автобус перевозил арестованных из Волгодонска в Новочеркасск.

- Из-за технической неполадки водитель не справился с управлением, съехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В результате ДТП никто не пострадал.



В момент аварии в автобусе находились 17 заключенных и семь конвоиров. После ДТП никто из арестантов не пытался сбежать.

