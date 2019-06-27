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На трассе в Ростовской области перевернулся автозак с заключенными

На трассе в Ростовской области перевернулся автозак с заключенными
В Ростовской области на трассе Цимлянск – Шахты перевернулся автозак, перевозивший заключённых.

ДТП произошло 28 июня. Автобус перевозил арестованных из Волгодонска в Новочеркасск.
- Из-за технической неполадки водитель не справился с управлением, съехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В результате ДТП никто не пострадал.

В момент аварии в автобусе находились 17 заключенных и семь конвоиров. После ДТП никто из арестантов не пытался сбежать.
На трассе в Ростовской области перевернулся автозак с заключенными

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