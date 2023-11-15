Под Таганрогом в ДТП с микроавтобусом пострадали люди

Фото: соцсети (ВК Таганрогское ДПС).

В Неклиновском районе Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось утром 15 ноября недалеко от села Новобессергеновка.Как сообщили очевидцы в социальных сетях, около 8:30 столкнулись легковушка и микроавтобус. Удар был настолько мощным, что пассажирский транспорт завалился на бок, а легковое авто вылетело в кювет.По словам свидетелей аварии, есть пострадавшие. Официальной информации о ДТП пока нет. В УГИБДД по Ростовской области на момент публикации происшествие не прокомментировали.