На Малиновского микроавтобус завалился на бок после столкновения с «БМВ»

Фото: Соцсети.

В Ростове после ДТП микроавтобус завалился на бок. Авария случилась вечером 6 ноября на улице Малиновского.По сообщению очевидцев, в районе дома № 37 столкнулись микроавтобус и легковушка марки «БМВ». От сиды удара машины развернуло друг от друга. У иномарки смяло переднюю часть, а микроавтобус завалился на бок. В обеих машинах вылетели стекла.О погибших данных нет. Пока в УГИБДД по Ростовской области случившееся не прокомментировали.