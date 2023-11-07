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На Малиновского микроавтобус завалился на бок после столкновения с «БМВ»

На Малиновского микроавтобус завалился на бок после столкновения с «БМВ»
В Ростове после ДТП микроавтобус завалился на бок. Авария случилась вечером 6 ноября на улице Малиновского.

По сообщению очевидцев, в районе дома № 37 столкнулись микроавтобус и легковушка марки «БМВ». От сиды удара машины развернуло друг от друга. У иномарки смяло переднюю часть, а микроавтобус завалился на бок. В обеих машинах вылетели стекла.

О погибших данных нет. Пока в УГИБДД по Ростовской области случившееся не прокомментировали.
Фото: Соцсети.
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