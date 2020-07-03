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На трассе М-4 «Дон» ВАЗ врезался в припаркованный грузовик: погибли женщина и ребенок

На трассе М-4 «Дон» ВАЗ врезался в припаркованный грузовик: погибли женщина и ребенок
На автодороге М-4 «Дон» в ДТП погибли мама с ребенком. Авария случилась вечером 5 июля недалеко от Каменска-Шахтинского.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» ехал со стороны Ростова в направлении Чертково. Он не заметил припаркованный грузовик, перевозивший комбайн, и протаранил его. От удара легковушку смяло, словно консервную банку.

В результате происшествия погибли мама с ребенком. Водитель ВАЗа серьезно пострадал и был госпитализирован.

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