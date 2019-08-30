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На территории детского садика в Ростове нашли пакет с гильзами времен ВОВ

На территории детского садика в Ростове нашли пакет с гильзами времен ВОВ
На территории частного садика «Умка» в Ростове обнаружили пакет со старыми отстрелянными гильзами. Части патронов от винтовки нашли днем 3 сентября на улице Мопра.

О находке спасателям сообщили сотрудники дошкольного учреждения. На место незамедлительно прибыл расчёт ПСГ-25 ПСС Управления по делам ГО и ЧС и полицейские.

- Правоохранители изъяли пакет с гильзами, - рассказали в ГО и ЧС. – Во время происшествия никто не пострадал.

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