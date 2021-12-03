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На Дону женщина пыталась передать в колонию наркотики в зубной пасте

На Дону женщина пыталась передать в колонию наркотики в зубной пасте

Ростовчанка пыталась передать осужденному наркотики в зубной пасте. Инцидент произошел 6 декабря в ИК № 15 в Батайске.

Известно, что женщина привезла передачу на имя одного из осужденных. При досмотре передачи внимание сотрудников привлек тюбик зубной пасты. Служебная собака почувствовала в одежде неизвестное вещество. Оказалось, что в тюбике было спрятано два свертка с девятью граммами порошкообразного наркотика. Прибывшие на место полицейские задержали ростовчанку.

ГУФСИН России по Ростовской области сообщает, что женщине грозит до трех лет лишения свободы за оборот наркотиков.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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