На Дону женщина пыталась передать в колонию наркотики в зубной пасте

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

Ростовчанка пыталась передать осужденному наркотики в зубной пасте. Инцидент произошел 6 декабря в ИК № 15 в Батайске.Известно, что женщина привезла передачу на имя одного из осужденных. При досмотре передачи внимание сотрудников привлек тюбик зубной пасты. Служебная собака почувствовала в одежде неизвестное вещество. Оказалось, что в тюбике было спрятано два свертка с девятью граммами порошкообразного наркотика. Прибывшие на место полицейские задержали ростовчанку.ГУФСИН России по Ростовской области сообщает, что женщине грозит до трех лет лишения свободы за оборот наркотиков.