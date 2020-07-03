На Дону три человека пострадали в ДТП с иномаркой

В Шахтах три человека пострадали в ДТП с участием иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 июля в районе поселка Артем.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, шофер «Форд Фьюжн» врезался в опору ЛЭП, не справившись с управлением. От удара столб упал на проезжую часть, а иномарка врезалась в дорожное ограждение.- В результате аварии пострадали три человека, - отметили в ведомстве. - Водителя и пассажиров доставили в больницу.По факту аварии проводится проверка.