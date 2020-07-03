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На Дону три человека пострадали в ДТП с иномаркой

На Дону три человека пострадали в ДТП с иномаркой
В Шахтах три человека пострадали в ДТП с участием иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 июля в районе поселка Артем.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, шофер «Форд Фьюжн» врезался в опору ЛЭП, не справившись с управлением. От удара столб упал на проезжую часть, а иномарка врезалась в дорожное ограждение.

- В результате аварии пострадали три человека, - отметили в ведомстве. - Водителя и пассажиров доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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