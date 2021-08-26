На Дону семья с двумя детьми пострадала в ДТП

В Азовском районе Ростовской области произошло ДТП с участием ВАЗа. Авария случилась 28 августа около 10:00.За рулем отечественного автомобиля находился 34-летний водитель. Он двигался по автодороге «Кугей-Новомирский-Бурхановка». В районе 10-го километра он не заметил движущуюся «Ладу Калину», которой управлял 55-летний мужчина и врезался в нее. удар был натсолько сильный, что оба авто вылетели с дороги.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал водитель Лады и пассажиры 25-летняя девушка, 7-летняя девочка и 3-летний мальчик. С травмами их доставили в городскую больницу.