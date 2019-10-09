Два человека пострадали в столкновении маршрутки и иномарки в Ростове





В Ростове в результате столкновения маршрутки и легковушки пострадали два человека. ДТП произошло на проспекте Стачки 10 октября.



По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Бриллианс» в районе дома № 93 столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту № 85А.



По словам одной из пассажирок маршрутки, в аварии пострадала женщина, получившая травму ног, и девушка, которая сильно ударилась лицом. Она также добавила, что вину за ДТП на себя взял парень, управлявший легковушкой.



31-летний водитель общественного транспорта не пострадал. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия начата проверка.

