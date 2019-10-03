Девушка погибла под колёсами поезда в Ростовской области



Поезд насмерть сбил 20-летнюю девушку в Ростовской области. Несчастный случай произошёл на перегоне Погорелово — Каменская. Виктория Х. (прим. - имя изменено) погибла вечером 4 октября, сообщает DonDay.ru.



Девушка скончалась моментально. Помощь медиков ей не понадобилась, к моменту их прибытия она была уже мертва. 20-летняя Виктория была жительницей Каменска-Шахтинского. Известно, что в этом году она с красным дипломом окончила техникум строительства и автосервиса.



- По данному факту проводится проверка, - отметили в УТ МВД по СКФО.



Прощание с девушкой прошло 8 октября в Каменске-Шахтинском.