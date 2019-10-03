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Девушка погибла под колёсами поезда в Ростовской области

Девушка погибла под колёсами поезда в Ростовской области
Поезд насмерть сбил 20-летнюю девушку в Ростовской области. Несчастный случай произошёл на перегоне Погорелово — Каменская. Виктория Х. (прим. - имя изменено) погибла вечером 4 октября, сообщает DonDay.ru.

Девушка скончалась моментально. Помощь медиков ей не понадобилась, к моменту их прибытия она была уже мертва. 20-летняя Виктория была жительницей Каменска-Шахтинского. Известно, что в этом году она с красным дипломом окончила техникум строительства и автосервиса.

- По данному факту проводится проверка, - отметили в УТ МВД по СКФО.

Прощание с девушкой прошло 8 октября в Каменске-Шахтинском.

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