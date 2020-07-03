Путешествуем по миру через картины Федора Конюхова

В Ростове открылась авторская онлайн-выставка картин российского путешественника Фёдора Конюхова. Работы, выставленные в Доме культуры «Ростов» в рамках творческого проекта «Арт-Ростов», представят Конюхова не только как незаурядного путешественника, но и как профессионального художника.В центре светлого выставочного зала участников экспозиции встречает большая синяя лодка с веслом. Это копия весла, с помощью которого мужчине удалось проплыть знаменитый мыс Горн в 2019 году. Место славится опасной нестабильной погодой и свирепой стихией, что не раз приводило к большому количеству кораблекрушений. Копия весла намного тяжелее оригинала. Организаторы выставки специально облили выставочный экспонат бронзой и на память выгравировали вдохновляющие цитаты. Лодка, кстати, тоже копия. В реальности путешественник преодолел мыс на похожей весельной лодке.Вся экспозиция тематически оформлена как путешествие - мы плавно двигаемся от картины к картине - от места к месту. Участники выставки визуально телепортируются от жестоких полярных льдов до безмолвного могучего океана.Наброски своих произведений Федор Конюхов создает прямо во время путешествий. А ведь путешественник мог просто использовать фотоаппарат или видеокамеру, чтобы запечатлеть то или иное место. Но именно благодаря живописи картины получились такими красочными и живыми - экспонаты создают эффект присутствия. Всего у художника - более трех тысяч работ. На выставке представлены более 20 картин из его коллекции.Картины сложно отнести к какой-то одной технике, все работы изображены в разных стилях и на разную тематику - анимализм, пейзажи, портреты. Отдельное место в коллекции художника занимают иконы и картины, имеющие религиозный смысл, которые путешественник тоже пишет сам.Так, нам встречается картина, на которой художник изобразил ангела-хранителя. Он держит в одной руке лодку путешественника. Это подтверждает слова художника о том, что ангел поддерживает, оберегает и защищает его во всех экспедициях.Каждая картина, помимо названия, года создания и техники исполнения, имеет душевную подпись, наполненную личными размышлениями и впечатлениями мужчины от разных мест. Например, под красочным «Эверестом» мы нашли такое описание: «Какими бы ни были прекрасными горы, мы не вправе тратить себя на то, чтобы любой ценой взойти на их вершины, даже если это Эверест».Российский путешественник славится своими опасными и сложными экспедициями. В одиночку Федор Конюхов совершил пять кругосветок, а также пересек Атлантический океан 17 раз. Ему также принадлежит и другое интересное достижение - он единственный россиянин, которому удалось посетить все семь самых больших вершин мира.