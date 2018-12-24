Игру ГК «Ростов-Дон» - «Ставрополь» перенесли на один день



Встреча между гандбольными клубами «Ростов-Дон» - «Ставрополье» пройдёт на день раньше, 19 января.



В пресс-службе донского клуба пояснили, что такое решение принято, чтобы дать ростовчанкам больше времени на подготовку к матчу в Лиге чемпионов.



Организаторы сообщили, что все купленные заранее билеты будут действительны, обменивать их не нужно. Игра Суперлиги начнётся в 16 часов во Дворце спорта.



Напомним, 26 января в рамках матчей Лиги чемпионов ГК «Ростов-Дон» сыграет во французском Меце с местным клубом.