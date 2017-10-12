В доме, разрушенном при бомбёжке в центре Ростова, археологи нашли медальон с портретом королевы Виктории





В доме, разрушенном бомбёжкой на улице Станиславского в Ростове, археологи нашли кошелёк с советскими монетами и медальон с изображением королевы Виктории.



Улица Станиславского имела своё продолжение на месте современной площади 5-го Донского корпуса. Разрушенные во время Великой Отечественной войны дома в этом районе восстанавливать не стали. На их месте появилась площадь, дорога и трамвайные пути. Изучая Темерницкое городище, располагавшееся здесь около 2 000 лет назад, археологи исследуют и сохранившиеся фундаменты домов конца 19 века.







Так, при разборе одного из них, в районе пересечения переулка Братского и улицы Станиславского, учёные обнаружили остатки кошелька либо мешочка, в котором хранились советские монеты. Всего специалисты насчитали 27 монет. При очистке оказалось, что среди них редкий предмет – медальон с изображением королевы Виктории и надписью на английском языке: «Victoria queen and empress».

- Дом был разрушен во время бомбёжки. Уцелел только фундамент, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. – Во время его исследования попадаются предметы быта, посуда и другие вещи. Так, была найдена горсть монет, среди которых находился медальон. Это очень необычный предмет, и было неожиданно найти его среди советских монет.



Специалисты предполагают, что подвеска была выпущена к 50-летию правления королевы Виктории в 1887 году. Каким образом она оказалась у жителей довоенного Ростова, вряд ли когда-либо удастся узнать.





