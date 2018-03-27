В жилом доме в Ростове обрушилась стена





В Ростове в двухэтажном доме на пересечении улицы Станиславского и переулка Университетского обрушилась несущая стена в подвале. Происшествие случилось ночью 29 марта.



Как рассказали жильцы дома, за день до происшествия сотрудники водоканала проводили в подвале ремонтные работы - меняли коммуникационные трубы.



Около трех часов ночи ростовчан разбудил сильный грохот — в подвале рухнула несущая стена. Практически сразу в комнатах, расположенных над подвалом, под ногами начал оседать пол. По стенам здания пошли крупные трещины.







Когда о случившемся стало известно в администрации Кировского района, всех жильцов эвакуировали. В доме перекрыли газ и воду.

- Скорее всего, это случилось из-за того, что подвал регулярно затапливает подземными водами. Власти никак не хотели признавать наш дом аварийным, хотя мы их предупреждали о последствиях, - сокрушается одна из местных жительниц.







В доме проживали три семьи на первом этаже и четыре на втором. Сейчас им предложили временно переселиться в маневренный фонд. Некоторые из них переехали к родственникам. Дальнейшая судьба дома остаётся под вопросом. Будут ли его ремонтировать или предложат ростовчанам новое жилье — пока неизвестно.



