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На Дону задержали подозреваемого, насиловавшего внуков своей жены

На Дону задержали подозреваемого, насиловавшего внуков своей жены
В Ростовской области задержали подозреваемого, который насиловал внуков своей жены на протяжении трех лет. Правоохранители выяснили, что 48-летний житель поселка Черевково Красносулинского района ранее был судим за развращение несовершеннолетнего.

Следствию стало известно, что родители привозили своих детей 10-ти, 9-ти, 7-ми и 4-х летнего возраста в гости к бабушке. Ее муж насиловал детей, когда женщины не было дома. Все эти годы дети боялись рассказать кому-либо об этом и слушались злоумышленника.

Дети терпели насилие в течение трех лет с 2015-го года. Устав от издевательств, они рассказали обо всем родителям. Те сразу обратились в полицию, и подозреваемого задержали.

- В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Расследование дела продолжается. Если суд докажет вину подозреваемого, ему грозит до 20 лет колонии строгого режима.

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