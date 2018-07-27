На Дону задержали подозреваемого, насиловавшего внуков своей жены



В Ростовской области задержали подозреваемого, который насиловал внуков своей жены на протяжении трех лет. Правоохранители выяснили, что 48-летний житель поселка Черевково Красносулинского района ранее был судим за развращение несовершеннолетнего.



Следствию стало известно, что родители привозили своих детей 10-ти, 9-ти, 7-ми и 4-х летнего возраста в гости к бабушке. Ее муж насиловал детей, когда женщины не было дома. Все эти годы дети боялись рассказать кому-либо об этом и слушались злоумышленника.



Дети терпели насилие в течение трех лет с 2015-го года. Устав от издевательств, они рассказали обо всем родителям. Те сразу обратились в полицию, и подозреваемого задержали.



- В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.



Расследование дела продолжается. Если суд докажет вину подозреваемого, ему грозит до 20 лет колонии строгого режима.