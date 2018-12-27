В Ростовской области произошел пожар: пострадал пенсионер



В селе Высочино Ростовской области произошел пожар. Возгорание случилось 28 декабря около 17 часов на улице Малиновой. Информацию об этом передает DonDay Азов.



Сообщается, что огонь охватил строение в садовом товариществе. Пламя быстро распространялось. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В ликвидации пожара приняли участие пять спасателей и одна единица техники.



В пожар пострадал один человек – 76-летний мужчина. Медики скорой помощи доставили его в больницу.