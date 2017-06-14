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Первые фотографии с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ростовской области

Первые фотографии с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ростовской области

Появились первые фотографии с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ростовской области.

Столкнулись рейсовый автобус и ПАЗ. После столкновения ПАЗ вылетел с трассы и перевернулся.

Как сообщалось ранее, в аварии погибли два человека, число пострадавших выросло до 14. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели. Обстоятельства случившегося выясняются.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления.
- По указанию руководства следственного управления СКР по Ростовской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки для установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, авария произошла 16 июня около 11:30 на трассе Самбек – Успенская. Информация уточняется.

Первые фотографии с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ростовской области

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