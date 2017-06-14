Первые фотографии с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ростовской области





Появились первые фотографии с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ростовской области.



Столкнулись рейсовый автобус и ПАЗ. После столкновения ПАЗ вылетел с трассы и перевернулся.



Как сообщалось ранее, в аварии погибли два человека, число пострадавших выросло до 14. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели. Обстоятельства случившегося выясняются.



На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления.

- По указанию руководства следственного управления СКР по Ростовской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки для установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщили в региональном управлении СКР.



Напомним, авария произошла 16 июня около 11:30 на трассе Самбек – Успенская. Информация уточняется.



