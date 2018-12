All you need is Beatles: художник из Ростова открыл выставку, посвященную легендарной четверке



В Ростове открылась необычная выставка. Она посвящена группе The Beatles, точнее, мультфильму, снятому о легендарной четвёрке 50 лет назад.



Автор выставки – ростовский карикатурист, создатель комиксов, иллюстратор и дизайнер интерьеров Виталий Щербак.



Мультфильм «Жёлтая подводная лодка» создан в стиле поп-арт и рассказывает о волшебной стране Пепперленд. В неё пришли злые Голубяки и перекрасили яркую и радостную землю в серый цвет. К тому же они уничтожили всё, что может извлекать музыку. Тогда юный Фред садится в жёлтую подлодку и отправляется за подмогой. Он находит её в лице группы The Beatles. Квартет, переплыв много морей, прибывает в Пепперленд и возвращает в страну музыку и счастье.







- По иронии судьбы, зал, в котором я выставляюсь, называется Серым. И вот в него пришли битлы и раскрасили, - с улыбкой говорит художник.



Мультфильм вышел в 1968 году. Он кардинально отличался от всего, что выходило ранее. Тем более мультик предназначен не только для детей, но и для взрослых.



- Впервые я увидел его в 90-х годах. Он тогда был выпущен на видеокассете. Изображение постоянно дергалось, были полосы на экране. Но он на меня такое огромное впечатление произвёл. Я его уже десятки раз пересмотрел.



Мультик заканчивается песней All you need is love. Виталий уверен, что именно она — главная тема фильма.

Все покрывает любовь. Она — библейский и жизненный смысл. Сейчас по телевизору часто можно услышать фразу «горе объединяет людей». Это тяжело. Хотелось бы, чтобы музыка объединяла людей, чтобы Beatles объединяли людей.



Рисовать Виталий начал ещё в школе. Он создавал карикатуры для сатирических газет. После уроков его ловили и давали тумаков. «Значит, себя узнавали», - вспоминает художник. Во время службы в Узбекистане тоже делал карикатуры. Газеты тогда вешали на стенды. Те полосы, где печатались работы Виталия, обязательно срывали и выбрасывали. Это было настоящим признанием. «Нас учили: если газету сорвали, значит, ты попал в точку».



Потом во время перестройки ему попалась книга-биография группы The Beatles. Прочитав её на одном дыхании, мастер решил сделать комикс, посвященный истории группы. Это стало его первой крупной работой.

Сегодня он организует выставки и создает интерьеры в заведениях по всей стране. Вот и в Ростове, где Виталий живёт со своей семьёй, он открывает выставку «Битлз-погружение».







Квартет выпустил 13 альбомов. Каждый из них имел свою обложку. У Виталия родилась идея перерисовать все обложки в стиле «Жёлтой подводной лодки». Первая картина - Beatles for Sale.



Закончив её писать, мастер понял, что идея действительно стоящая. И тогда работа пошла полным ходом. За четыре месяца появились 13 картин. На каждую уходило примерно две недели.



- По поводу обложки HELP. Картина ведь всё-таки должна быть картиной. Я не могу себе позволить просто перерисовать фотографию. Здесь я немного переставил участников группы.



Во время создания оригинальной обложки битлы становились в позы, которыми на расстоянии можно передать сигнал о помощи. Однако фотографу не понравилось, как смотрится итоговый кадр. Тогда он поставил музыкантов в несуществующее слово NUJV. Виталий решил, что тоже может переставить их по своему усмотрению.







- Самый классный — это «Белый альбом», - смеётся Виталий. - Определённое произведение искусства. Оказывается, чем круче художник, тем проще он рисует. Это, конечно, побогаче, чем «Квадрат» Малевича.







Художник подумал, что не будет вывешивать белый холст, поэтому придумал кое-что поинтересней. Он изобразил битлов в тот момент мультфильма, когда время полетело с невероятной скоростью. Они стали 64-летними стариками. У музыкантов выросли длинные белые волосы и бороды. Эти образы и нашли себя на холсте.



- Это своего рода изображение моей мечты. Потому что двое музыкантов — Джон Леннон и Джордж Харрисон — не дожили до сего дня. В мультике-то сейчас они есть. А в жизни нет.



У Виталия есть желание — создать продолжение «Жёлтой подводной лодки». Чтобы битлы снова вернулись на субмарину, перевели часы, обманули время. Чтобы подлодка поплыла обратно по четырём морям и попала в 70-е годы. Чтобы The Beatles снова стали существовать и вернули в мир магию.