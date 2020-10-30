Скончалась болевшая коронавирусом актриса Галина Филимонова

Скончалась актриса фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова. Сообщение об этом появилось 31 октября на официальной странице мастерской заслуженного работника культуры РФ Юрия Красовского, где долгое время преподавала актриса.Юрий Красовский рассказал, что у Галины был длительный инсульт. Кроме того, незадолго до своей смерти, актриса заразилась коронавирусом, сообщает Вокруг.ТВ. Советская и российская актриса театра и кино, педагог, заслуженная артистка России родилась 15 октября 1944 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Служила в рижском Театре русской драмы. Позже была актрисой ленинградского Театра драмы и комедии на Литейном. Затем стала актрисой Малого драматического театра - Театра Европы.Преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, воспитала несколько поколений артистов и режиссеров.Всего счету Галины Филимоновой около десяти ролей в сериалах и фильмах, среди которых «Серебряные струны», телеспектакль «Бесы» и всеми так полюбившийся «А зори здесь тихие».