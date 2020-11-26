В ХК «Ростов» прибыл новый просмотровый игрок из Челябинска

Спортсмен из Челябинска приехал на просмотр в ХК «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба 28 ноября.Так, 19-летний Аркадий Аксёнов заключил контракт с «кондорами» на шесть игр. Форвард будет выступать и тренироваться вместе с «красно-белыми». Итоги матчей покажут, примут ли спортсмена в состав клуба или нет.Аркадий Аксенов - нападающий челябинских «Белых Медведей». На его счету - 431 проведенный матч и 143 заброшенных шайбы. В клубе Аксенов был одним из лидеров.