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В ХК «Ростов» прибыл новый просмотровый игрок из Челябинска

В ХК «Ростов» прибыл новый просмотровый игрок из Челябинска
Спортсмен из Челябинска приехал на просмотр в ХК «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба 28 ноября.

Так, 19-летний Аркадий Аксёнов заключил контракт с «кондорами» на шесть игр. Форвард будет выступать и тренироваться вместе с «красно-белыми». Итоги матчей покажут, примут ли спортсмена в состав клуба или нет.

Аркадий Аксенов - нападающий челябинских «Белых Медведей». На его счету - 431 проведенный матч и 143 заброшенных шайбы. В клубе Аксенов был одним из лидеров.

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