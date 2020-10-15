«Ростов-Дон» переиграл в родных стенах французский «Мец»

Французская команда является для «Ростов-Дона» неудобным оппонентом, потому очень важно было не просто переиграть их, а сделать это с преимуществом, без шансов для них и сверхуверенно. И это сделать, наверное, удалось.Больше половины первого тайма команда гостей не уступала ростовчанкам ни в одном из компонентов игры. Она даже иногда вела в счёте. Но в решающий миг, перед самым перерывом, жёлто-чёрные показали, кто здесь хозяин и забили сначала 4 мяча, а потом ещё 3. В итоге на перерыв коллективы ушли при цифрах 16:12 на табло.Во втором тайме «Ростов-Дон» сразу же огорошил француженок четырьмя голами кряду – 21:13. Времени было ещё предостаточно, но вот только интрига испарилась задолго до финальной сирены. Отрыв держался на уровне около 7-8 голов. «Мец» бился как мог, но мало что получалось. А вот наставник ростовчанок Пер Юханссон нашёл даже игровое время для игроков ближайшего резерва, и они у грязь лицом не ударили. Отрыв немного сократился в конце матча, однако о спасении не было и речи. Итог – уверенная победа чемпиона России 30:26.У жёлто-чёрных самыми результативными стали Анна Вяхирева, Грас Заади и Анна Сень, забросившие по пять мячей. У «Меца» самой меткой была Мелин Ноканди – 6 попаданий.Теперь «Ростов-Дон» имеет в активе 7 очков (три победы и ничья) и занимает пока первое место в своей группе. 7 ноября дончанки будут принимать на своей площадке «Эсбьерг» (Дания). А до этого, 21 октября предстоит ещё провести принципиальный поединок в чемпионате России против «Лады» (Тольятти) на выезде.