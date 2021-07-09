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Полузащитник Мануэль Мартич - на просмотре в ФК «Ростов»

Полузащитник Мануэль Мартич - на просмотре в ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» организовал просмотр еще одного игрока. Полузащитник Мануэль Мартич уже провел тренировку под руководством Валерия Карпина, сообщила пресс-служба «желто-синих». Просмотр прошел в рамках австрийских сборов.

25-летний футболист начал свою клубную карьеру в 2011 году. За это время он выступил за три австрийских клуба. В последнем сезоне полузащитник вышел на поле в 20 матчах, в которых забил один мяч.

Сейчас Мартич находится в статусе свободного агента. По данным Transfermarkt, стоимость спортсмена составляет 200 тысяч евро. Примечательно, что в 2018 году, накануне перехода в ФК «Рапид» из города Вены, игрока оценивали в три раза дороже.

Несколько дней назад донской клуб пригласил на сборы трех новых игроков. В их числе - вратарь Арби Межиев, фланговый полузащитник Кирилл Щетинин и центральный защитник Иссьяр Драме.

Теги: ФК Ростов

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