Пловчиха из Ростовской области Юлия Ефимова поздравила коллег с победой на чемпионате Европы



Донская пловчиха Юлия Ефимова поздравила сборную России по плаванию с общекомандным зачетом. С минувшего чемпионата Европы спортсмены Климент Колесников, Мария Темникова, Владимир Морозов, Олег Гостин и Мария Каменева привезли 22 медали.



Большинство наград российских пловцов высшей пробы. Это лучший результат в истории выступлений отечественной сборной. Особенно на состязаниях отличился 19-летний рекордсмен мира Климент Колесников. Он завоевал сразу три золота.



– Никто не выиграл, никто не проиграл, пока ты не дотронулся до бортика. Папа всегда так говорил. А вообще, поздравляю наших ребят с хорошим выступлением на чемпионате Европы, – написала Юлия Ефимова в своем «Инстаграме».







Фанатов донской пловчихи интересует, планирует ли Ефимова отбираться на Олимпиаду. Сегодня, 9 декабря, исполком ВАДА принял рекомендацию отстранить Россию на четыре года от крупных международных соревнований, включая Олимпиаду и чемпионаты мира. Сама Юлия пока никак не комментирует это событие и свои планы на спортивное будущее.



На сегодняшний день 27-летняя Юлия Ефимова - трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта России.