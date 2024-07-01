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Из ФК «Чайка» ушли еще два игрока

Из ФК «Чайка» ушли еще два игрока
Футбольный клуб «Чайка» покинули еще два игрока. Об этом 30 июня сообщили в социальных сетях клуба.

Контракт с Данилом Боковым был заключён на условиях аренды, начиная с июля 2023 года. Ожидается, что после завершения аренды голкипер вернётся в свою команду — ЦСКА – в Москве. За период своей работы в новой команде Боков провёл 23 матча, в семи из которых смог сохранить свои ворота «сухими».

Также завершился контракт с защитником Ильёй Детёнышевым. Он выступал за клуб в течение двух лет. За это время Детёнышев провёл 37 матчей, в одном из которых забил гол.

Напомним, что на прошлой неделе таганрогский клуб пополнился пятью новыми игроками. В ФК «Чайка» теперь числятся защитники Данил Пелих и Андрей Евдокимов и полузащитники Максим Левин, Даниил Черняков и Муслим Бамматгереев.
Фото: соцсети
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