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ФК «Чайка» подписал футболиста из молодежной сборной Казахстана

ФК «Чайка» подписал футболиста из молодежной сборной Казахстана
Донской футбольный клуб «Чайка» 27 августа подписал контракт сроком на два года с 22-летним футболистом из молодежной сборной Казахстана Рамазаном Оразовым. Об этом стало известно спустя два дня.

Свой переход в «Чайку» хавбек расценивает как большой шанс проявить себя в Футбольной национальной лиге. Напомним, «Чайка» представлена во втором дивизионе России и после пяти туров находится на 16-й позиции.

Рамазан Оразов – воспитанник Академии алматинского «Кайрата». В составе клуба он выиграл Кубок Казахстана в 2018 году и серебряные медали чемпионата Казахстана в сезонах 2018 и 2019 годов. За свою карьеру футболист забил два гола – оба в Еврокубках. Последние полгода Оразов выступал за латвийский клуб «Даугавпилс».

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