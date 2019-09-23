ФК «Ростов» обыграл «Мордовию» и вышел в 1/8 финала

Жёлто-синие со счётом 2:0 превзошли «Мордовию» и в 1/8 финала сыграют со «Спартаком».



ФК «Ростов», как клуб РПЛ, начинал путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. Соперником был клуб ФНЛ (вторая по силе лига), занимающий в своей турнирной таблице 16 место из 20. Разумеется, в таких условиях именно «Ростов» считался фаворитом.



В начале матча хозяева чуть было не открыли счёт. Виктор Сергеев оказался прямо перед воротами и почти без помех бил в нижний угол – чуть-чуть мимо. Оставшуюся часть первого тайма «Ростов» играл очень хорошо, однако не везло с голами – никак не удавалось открыт счёт.



Зато удалось во втором тайме. Сначала пенальти заработал Хорен Байрамян. Ивелин Попов с точки точен – 0:1. Несколько минут спустя Александр Саплинов пробил вратаря хозяев мощным ударом с острого угла, 0:2. На этом интрига испарилась. Команда хозяев почти ничего не создала впереди. Лишь в самом конце «Мордовия» могла размочить счёт. После подачи со штрафного буквально с метра Денис Соболев попал в перекладину. Итог – победа «Ростова» на классе.



В 1/8 финала соперником будет московский «Спартак». Игра состоится 30 октября, место встречи будет определено позднее жребием. А пока ближайший для подопечных Валерия Карпина матч назначен на 28 сентября. В этот день жёлто-синие в РПЛ сыграют на своём поле с «Динамо-Москва».