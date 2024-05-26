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Жители Ростовской области сняли на камеру солнечное гало

Жители Ростовской области сняли на камеру солнечное гало
В Ростовской области появилось солнечное гало. Необычное оптическое явление 26 мая наблюдали жители северной части региона, например, Каменского, Тарасовского и Белокалитвинского районов.

Кадры яркого феномена разлетелись в этот же день по соцсетям. На снимках видно, что Солнце окружает светящаяся радужная дуга. Позже эту красоту увидели и в донской столице.

Эффект гало — это оптический феномен. Он возникает из-за преломления и рассеивания света Солнца (или Луны) на ледяных кристаллах в перистых облаках. Они расположены в верхних слоях тропосферы на высоте примерно 10-12 километров.
Фото: соцсети (тг Север Дона).
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