Жители Ростова пожаловались на сломанный светофор на Малиновского

Фото: Соцсети.

Ростовчане просят починить сломанный светофор на улице Малиновского. Соответствующую жалобу горожане опубликовали 8 февраля в соцсетях.По словам ростовчан, неподалеку от остановки возле дома №196 сломался светофор. На снимках видно, что указатель шатается из-за ветра, так как крепление отвалилось. Не исключено, что вскоре светофор рухнет на проезжую часть и создаст «преграду» для водителей.- Часть крепления обломилась и конструкция вот-вот упадет на автомобиль или пешехода,- добавили пользователи в соцсетях.Чтобы решить проблему в ближайшее время местные жители просят обратить внимание городскую администрацию.Напомним, каждый год улицу Малиновского затапливает в период сильных дождей. Машины буквально утопают в воде на аварийном участке. Из-за скопления жидкости власти перекрывают улицу в период непогоды.