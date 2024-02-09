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Жители Ростова пожаловались на сломанный светофор на Малиновского

Жители Ростова пожаловались на сломанный светофор на Малиновского
Ростовчане просят починить сломанный светофор на улице Малиновского. Соответствующую жалобу горожане опубликовали 8 февраля в соцсетях.

По словам ростовчан, неподалеку от остановки возле дома №196 сломался светофор. На снимках видно, что указатель шатается из-за ветра, так как крепление отвалилось. Не исключено, что вскоре светофор рухнет на проезжую часть и создаст «преграду» для водителей.

- Часть крепления обломилась и конструкция вот-вот упадет на автомобиль или пешехода,- добавили пользователи в соцсетях.

Чтобы решить проблему в ближайшее время местные жители просят обратить внимание городскую администрацию.

Напомним, каждый год улицу Малиновского затапливает в период сильных дождей. Машины буквально утопают в воде на аварийном участке. Из-за скопления жидкости власти перекрывают улицу в период непогоды.
Фото: Соцсети.
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